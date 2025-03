Journée Internationale des Femmes - Le point sur la...journée de la première dame, Marie Khone Faye

À l’occasion de la célébration du 8 mars, la Première Dame, Marie Khone FAYE a tenu à aller à la rencontre des femmes entrepreneures qui transforment notre économie à travers leur savoir-faire et leur engagement.



Son parcours l’a menée à la découverte de trois structures inspirantes, portées par des femmes visionnaires :



- CFA Gallo Boury Thiam – Complexe Maurice de la Fosse

Un centre de formation où des femmes apprennent et perpétuent des métiers artisanaux tels que la menuiserie, la poterie, la cordonnerie et l’ameublement sculpté. Une immersion dans l’univers du travail manuel, où chaque œuvre raconte une histoire de persévérance et de passion.



- LALA Organics Store – FDS

Une micro-entreprise spécialisée dans la transformation de céréales et de jus locaux. Une belle démonstration de l’importance de la valorisation de nos ressources locales et du rôle clé des femmes dans l’agroalimentaire.



- ESTEVAL

Une entreprise engagée dans la production de jus 100% naturels, en collaboration avec des groupements de femmes productrices à travers le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest. Une initiative qui prouve que l’entrepreneuriat féminin est un levier essentiel du développement durable.



À travers ces visites, la Première Dame a souhaité magnifier la bravoure, l’engagement et l’ingéniosité des femmes qui s’activent dans tous les secteurs, prouvant ainsi que les femmes sont au cœur du développement du pays.