KAOLACK : VERS L’ÉLECTRIFICATION DE 37 VILLAGES

Quelque 37 villages situés dans la région de Kaolack (centre) vont bénéficier d’une électrification par mini-réseaux d’énergie propre, a indiqué mardi, Baba Diallo, directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).



"Nous sommes à Kaolack dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet d’électrification qui concerne 300 villages au Sénégal parmi lesquels 37 se situent dans la région de Kaolack", a-t-il dit.



"Il s’agit d’installer des mini-centrales solaires dans ces villages pour répondre aux besoins des populations", a indiqué M. Diallo au terme d’un Comité régional de développement (CRD).



Selon lui, ce projet d’électrification de 300 villages au Sénégal pour un coût de 80 milliards s’inscrit dans la démarche globale du chef de l’Etat avec l’ambition de réaliser l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025.



Il souligne aussi que ces localités à électrifier sont choisies sur la base de critères qui tiennent compte de l’éloignement par rapport aux réseaux national de distribution de l’électricité.



"La durée globale du projet est de trois ans maximum mais les premières inaugurations seront réalisées dans la zone Sine Saloum d’ici au mois de décembre", a dit M. Diallo.



Le directeur de l’ASER s’est félicité des efforts menés dans le domaine de l’électrification rurale se manifestant par une évolution du taux d’électrification rurale qui est passé de 24% en 2012 à plus de 42% en fin 2018.



"Dans la région de Kaolack, le taux de couverture en électrification rurale est passé de 14% en 2014 à 39% à nos jours", a-t-il ajouté.



Le projet étant dans sa phase de préparation, M. Diallo a annoncé des "campagnes spécifiques" pour "mieux informer et sensibiliser les acteurs et les populations bénéficiaires afin de réussir le projet".



Il espère toutefois que cette électrification rurale ne va pas se limiter à apporter de l’éclairage aux populations mais va créer de la valeur, promouvoir et développer les activités génératrices de revenus.

























