KOLDA : Le maire Mame Boye Diao place le citoyen au coeur du vote et appelle au calme...

Après avoir effectué son vote à l'école Abdoulaye Diallo, le maire Mame Boye Diao appelle les populations à venir voter dans le calme. Cependant, face à la presse il n'a pas manqué de placer le citoyen au coeur du processus démocratique.



Mame Boye Diao d'estimer : "je suis très ému comme tous les fils du pays qui accomplissent leur devoir citoyen en effectuant le mien. Et apparemment tout se déroule normalement dans les centres de vote. Ce qui nous concerne, c'est de voir si tout le matériel électoral est en place. Mais également, si tous les citoyens peuvent faire leur devoir en toute quiétude." En ce sens, il poursuit : "les opérations de vote se déroulent bien car il n'y a pas de tension. Malgré les tensions auxquelles nous ont habitué les politiciens en période de campagne électorale. Mais les citoyens eux, nous montrent toujours un bel exemple à copier, à savoir un Sénégal de paix."



Restant sur les aléas naturels, il soutient : "on avait craint beaucoup de pluie aujourd'hui. Mais la pluie ne devrait pas être une contrainte alors que la plupart de nos activités se déroulent en hivernage. L'engouement pour le jour du scrutin doit être créé par les hommes politiques détenant des candidats."



Selon lui, le manque de rush des populations dans les bureaux de vote va se rétablir progressivement. À ce titre, il estime : "Il faut savoir que les locales avaient plusieurs listes avec de longues files d'attente. Mais avec les législatives, les listes ne sont pas nombreuses et on vote vite." C'est pourquoi, il souligne que "maintenant c'est le jour du citoyen qui ne fera ou n'écoutera que ce que sa conscience lui dicte. Et ceci n'émanera que du rapport de confiance qu'il a pu établir avec les différentes listes." C'est pourquoi, avance-t-il, "il faut juste s'attendre à ce que les sanctions négatives ou positives tombent de la part du seul souverain à savoir le citoyen sénégalais."





































