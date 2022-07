Kaolack, Gossas, Guinguinéo : La coalition Wallu Sénégal en communion avec les populations du Saloum.

La grande coalition Wallu Sénégal, à l'occasion de la clôture de cette première semaine de campagne, s'est rendue hier à Kaolack où l'inter-coalition part sous la bannière Yewwi Askan Wi. Après le passage à la chambre de commerce de Kaolack, la délégation conduite par Mamadou Lamine Thiam, le directeur de campagne et Mamadou Lamine Diallo, coordonnateur de la coalition a rallié Gossas où l'inter-coalition s'est présentée, cette fois-ci, sous bannière Wallu Sénégal. Sur place, les responsables de Wallu et de Yewwi de Gossas ont chaleureusement accueilli la délégation.



À Gossas, la tête de liste Malick Niang a pris la parole pour appeler les sénégalais à se constituer en bouclier pour empêcher le gouvernement de Macky Sall de « faire passer la loi sur l'homosexualité » et d'appeler à l'abrogation des lois scélérates. Il en a aussi profité pour soulever la question de l'emploi des jeunes et de rappeler que le candidat de Benno Bokk Yakaar à Gossas est loin d’être connu par les populations.



Ensuite, la caravane a continué son chemin à Nguéne où la délégation a visité le lieu de prières et la Grande mosquée chez Serigne Cheikh Issa Diène où des prières ont été formulées pour le retour de Karim Wade et son triomphe en 2024. Des prières ont aussi été formulées pour la santé et la longévité du Président Abdoulaye Wade et plein succès à la grande coalition Wallu Sénégal.



Après cette étape, la délégation a été conduite à Guinguinéo où elle a été accueillie par une délégation dirigée par la députée Rokhaya Diouf, candidate liste nationale Wallu Sénégal, Modou Diop Guéné, candidat liste départementale, Docteur Ismaïla Diallo, candidat liste nationale de Yewwi Askan wi, qui se sont réjouis de la visite de la délégation de Wallu et ont appelé tous à voter pour l’inter-coalition à travers le bulletin de Wallu Sénégal dont la tête de liste est Me Wade.



La parlementaire Rokhaya Diouf, face à la population de Guinguinéo, a rappelé que compte tenu de la victoire de Wallu Sénégal aux locales de janvier passé, bénéficier de l'apport de Yewwi Askan wi facilitera la victoire le jour du scrutin. Aussi, elle a décrié la cherté de la vie due à la flambée des prix des denrées de première nécessité ainsi que le manque de formation et d'emploi des jeunes. Toutefois, elle a appelé à se mobiliser pour faire face à l'achat de conscience de Benno Bokk Yakaar.



Pour finir la journée, un meeting de clôture a été organisé en présence de tous les responsables de l’inter-coalition avec un discours de clôture de Mamadou Lamine Thiam qui a lancé le message de la mobilisation autour des forces locales, pour une majorité sans contestation pour l’opposition.