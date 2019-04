Kaolack : Le parti de Sonko en crise

Ce n’est pas la fin des hostilités entre le coordonnateur départemental de Pastef Kaolack et les frondeurs de Pastef. Réponse du berger à la bergère, la réplique n’a pas tardé après la sortie de Me Mbossé Sow et Cie. Aliou Raki Sall et Cie ont publié un communiqué pour dénoncer les « grands mensonges » de la coordination départementale de Pastef Kaolack. « Nous devons préciser qu’une formation politique qui aspire à diriger notre cher Sénégal ne doit pas asseoir sa politique sur le mensonge, la diffamation et la haine », rapporte Walf qui cite un communiqué.