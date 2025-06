Kenya : au moins 16 personnes tuées dans les manifestations du 25 juin

Les marches ont dégénéré et la police pour disperser les foules n'a pas hésité à utiliser des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc. Selon Amnesty Kenya, les victimes ont pour la plupart été tuées par des tirs de la police.



C'est au cri de Ruto doit partir que des milliers de jeunes à Nairobi, mais également dans plusieurs autres villes du Kenya ont dénoncé l'instrumentalisation de la police pour instaurer un climat de peur.



Au total, Au fil de plusieurs semaines de manifestations survenues l'année dernière contre une loi de finances controversée, plus de 60 personnes avaient été tuées, et des dizaines d'autres enlevées.





















































Africanews