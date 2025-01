Les populations de Keur Massar sont très remontées contre la police. Et pour cause ! Elles disent être terrorisées par les rafles des policiers de Yeumbeul Comico à partir de 19 h. Nos sources informent que les policiers demanderaient une somme de 6 000 F CFA pour relâcher tout individu arrêté. Face à cette situation, les habitants de Keur Massar interpellent les autorités et demandent l'ouverture d'une enquête.







































































