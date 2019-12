Khalifa Sall rend visite à Wade

L'ex-maire de Dakar poursuit ses visites de courtoisie. Selon Les Échos, Khalifa Sall sera reçu en audience, aujourd'hui, par Me Abdoulaye Wade.

La rencontre entre les deux hommes est prévue à 18 heures au domicile de l'ancien président de la République sis à la Corniche Ouest.



Pour rappel, Me Abdoulaye Wade a toujours manifesté son soutien à Khalifa Sall et beaucoup travaillé à sa libération.