Kolda : Des populations réclament la délocalisation de la prison civile

C'est le désamour entre la maison d'arrêt et de correction et les populations riveraines. Logée au quartier Ndiobene dans la commune de Kolda, la prison civile dérange tout un environnement. Les eaux nauséabondes qui sorte de la prison, ruisselle au grand dam des populations. Suffisant pour que les habitants de Ndiobene exigent le transfert des locaux vers un autre site loin des habitations.



Seydou Fall et ses camarades ont émis cette volonté face à la presse. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure si les autorités ne réagissent pas favorablement à cette demande.

A signaler que la MAC de Kolda est nichée entre plusieurs bâtiments dont une école préscolaire qui dénonce toujours cette cohabitation. Il s'agit là d'un énième cri de coeur des populations du quartier Ndiobene qui disent ne plus tenir.