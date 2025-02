Kolda : l’Armée détruit plusieurs hectares de champs de chanvre indien

Dans sa lutte contre la consommation et le trafic, l’Armée sénégalaise a procédé à la destruction de plusieurs hectares de chanvre indien dans le sud du Sénégal.



« Les unités de la Zone militaire N°6 ont procédé à la destruction de plusieurs hectares de champs de chanvre indien à Saré Koundian, dans la région de Kolda », renseigne la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) sur son compte X. Et d’ajouter par ailleurs : « Cette activité rentre dans le cadre de la lutte contre la criminalité et les trafics illicites dans cette zone frontalière avec la Guinée ».

























































Le Solèil