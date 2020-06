L'AFP de Moustapha Niass sort du bois !

La pandémie de la Covid-19 a engendré une situation inédite sur toute l’étendue de la planète, tant les données en présence sont inattendues et difficilement contrôlables.

Même les pays les plus prospères subissent de plein fouet une récession spectaculaire, avec une augmentation du taux de chômage, une recrudescence de problèmes sociaux de tous ordres et l’exacerbation des conflits latents.

Le traitement scientifique et médical de la maladie proprement dite n’échappe pas aux interrogations, aux incertitudes, avec le cortège de doutes et les polémiques subséquentes animées par les plus grands spécialistes du monde.

Dans ce contexte où l’humain mesure les limites de ses possibilités, face à un ennemi silencieux, invisible et redoutable, le continent africain, qui est passé dans l’imaginaire des hommes comme le réceptacle des catastrophes de tous genres, affiche un nombre de cas et de décès très réduit, à l’échelle du monde.

Au Sénégal, force est de reconnaître que le Président Macky Sall a pris, très tôt, une batterie de mesures pour endiguer la Covid-19, tout en veillant à ce que les populations et l’économie du pays ne soient pas durablement affectées par les conséquences de l’état d’urgence, du couvre-feu et du confinement partiel.

C’est précisément ce double souci qui a été à l’origine du Programme de Résilience économique et sociale financé à hauteur de 1000 milliards CFA.

Les mesures d’assouplissement du 11 mai 2020 ont été prises après deux mois de combat méthodique et persévérant, avec la participation de toutes les forces vives de la Nation, les Forces de Défense et de Sécurité et les personnels du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, tous au cœur du combat mené par le Chef de l’Etat, le Président Macky Sall.

Cependant, pour la première fois, l’Etat, qui a usé de ses pouvoirs régaliens pour protéger le pays et ses populations, s’est heurté à une certaine incompréhension, qui a conduit à des manifestations qui charrient un paradoxe inédit.

A cet égard, il convient de saluer les mesures annoncées ce jour par le gouvernement, mesures tendant à permettre aux secteurs des transports et de la restauration à renouer avec leurs activités.

Le moment est donc venu de convoquer le génie sénégalais, pour permettre à certains secteurs de pouvoir continuer à fonctionner, sans préjudice de la gestion des aspects sanitaires et sécuritaires, en préservant l’autorité de l’Etat.

L’Alliance des Forces de Progrès appelle à ce nécessaire compromis autour du Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, en invitant tous les Responsables à être conscients de l’obligation de résultats dans les missions à eux confiées, notamment dans un contexte aussi sensible.

C’est sur ces bases que l’AFP invite au renforcement du consensus national, car chaque brèche est un luxe dont le pays doit impérativement se passer, pour préserver et consolider sa stabilité, sa sécurité et garantir la réalisation de son projet de développement.

A cet égard, les Leaders d'opinion, les Associations et tous les relais à la base, dans les villages et dans les quartiers, doivent jouer leur partition salutaire.











Vive le Sénégal debout, résiliant et clairvoyant !

Fait à Dakar, le 4 juin 2020

L’Alliance des Forces de Progrès