L'AIBDsa vient de perdre son Directeur Technique Alassane Ndiaye

L'AIBD vient de perdre son Directeur Technique Alassane Ndiaye. En effet, dakarposte a appris de sources médicales que ce dernier a rendu l'âme contre toute attente. Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses sincères condoléances au Dg de l'Aibd, à l'ensemble de son personnel mais aussi et surtout à la famille éplorée. Que Dieu accueille le disparu dans so paradis céleste au même titre que toute la Ummah Islamique !