L'APR endeuillée...Fallou Ndiaye a perdu son frère

Encore la grande faucheuse! En effet, dakarposte a appris que cet éminent membre de l'APR, non moins coordonnateur du mouvement citoyen républicain "Gindi askanwi", est endeuillé.

Fallou Ndiaye, puisqu'il s'agit de lui, a perdu ce samedi matin son petit frère.

Il nous revient que le nommé Bathie Ndiaye est décédé des suites d'un malaise survenu à Joal.

Il sera d'ailleurs inhumé ce dimanche à Touba.

