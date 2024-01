L'Afrique du Sud en huitièmes malgré un nul vierge contre la Tunisie

L’Afrique du Sud a assuré sa place en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023 après le nul 0-0 obtenu contre la Tunisie au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, en match de la troisième journée de la phase de poules dans le groupe E.



Les champions d’Afrique 1996 accèdent aux huitièmes de finale pour la première fois depuis l'édition 2019 organisée en Égypte.



La Tunisie est en revanche éliminée de la compétition. Elle termine dernière du groupe après le nul vierge ayant sanctionné la rencontre Namibie-Mali qui se jouait au même moment au Stade Laurent Pokou de San Pedro. La Namibie, elle, termine troisième et jouera les huitièmes de finale en tant qu’un des meilleurs troisièmes.



Les deux équipes sont allées à la pause à égalité à 0-0 avec très peu d'occasions créées des deux côtés. Avec la possession du ballon de son côté dès le début, la Tunisie a été la première à porter le danger, avec une tentative d’Ellyes Skhiri qui est passé légèrement à côté du but à la 17e minute.



Les Bafana Bafana ont gagné en confiance au fur et à mesure de l’évolution du match. L’attaque s’est montrée remuante, avec pour chef d’orchestre, Themba Zwane, auteur de plusieurs appels en profondeur.



Le point récolté à l’issue de la partie suffit aux Bafana Bafana pour avancer dans la compétition. La Tunisie, surprenante dernière de la poule, prend la porte.







Entendu...



Jalel Kadri, Sélectionneur de la Tunisie



« Il est clair que l’équipe a fait de son mieux. Malgré la défaite, nous avons fait de notre mieux. Durant la première mi-temps, nous avons essayé mais nous n’avons pas réussi à les briser. Nous avons vu quelques faiblesses dans leur attaque et avons essayé de gagner. Nous n’étions pas si productifs. Nous avons eu des problèmes tactiques lors du premier match, mais nous devons assumer la responsabilité de cette défaite ».



« Nous présentons nos excuses au peuple tunisien. Le football est comme ça parfois. Il faut de la chance. Au nom du peuple tunisien, nous nous excusons pour ce résultat ».







Hugo Broos, sélectionneur de l’équipe d’Afrique du Sud



« Un entraîneur est satisfait lorsqu'une équipe fait ce qu'il veut et encore plus heureux lorsqu'il voit le banc soutenir ses coéquipiers sur le terrain. En tant que famille et équipe, c’est ce que nous voulons.



Nous avons fait une bonne analyse de la Tunisie. Nous avons joué en compact. Nous avons pris en compte que le fait que nous avions un jour de repos de moins que notre adversaire. »



« Nous avons été bons dans le bloc, et ils ne nous ont pas vraiment menacés et je pense qu'après une telle performance, l'Afrique du Sud mérite d'être au tour suivant. Notre premier objectif était de passer la phase de groupes et nous l'avons fait de trois manières différentes. Le match contre le Mali, la Namibie et la Tunisie était différent mais cela nous a valu le résult