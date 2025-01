L'Afrique, terrain de jeu privilégié des investisseurs du Golfe

On le dit souvent, l’Afrique attire les investisseurs. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar) ne sont pas en reste. Illustration l'été dernier avec la prise d'une participation de 25% du transporteur sud-africain Airlink par Qatar Airways.



De tous les pays du Golfe, ce sont les Émirats arabes unis qui investissent le plus sur le continent, suivis par l'Arabie saoudite et le Qatar. Au cours de la période d'étude, entre 2012 et 2022, les Émirats sont d'ailleurs devenus le quatrième investisseur étranger direct en Afrique, derrière la Chine, l'Union européenne et les États-Unis !





L’Afrique a de nombreux atouts



C'est l'Égypte qui est en haut du podium, premier destinataire de ces investissements à hauteur de 11 milliards de dollars. Viennent ensuite le Maroc, l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les investissements se font donc à peu près partout, mais principalement dans les économies les plus importantes. Le rapport d'Afreximbank explique très bien l'intérêt des États arabes pour le continent. Cette année, sa population va atteindre le milliard 500 millions d'habitants, ce qui implique une main-d'œuvre en nombre notamment, mais aussi une demande intérieure de plus en plus forte !





L'Afrique est aussi une région stratégique, très riche en ressources naturelles comme le cobalt, l'or, le cuivre mais aussi le café par exemple. Le potentiel de croissance économique est donc très grand. Pour toutes ces raisons, d'après les projections, d'ici à 2050, le continent deviendra beaucoup plus important pour l'économie mondiale. Les pays du Golfe sont aussi intéressés par le potentiel agricole de l'Afrique, puisque dans le Golfe le climat est aride, très chaud et sec, peu propice aux cultures. Alors, les pays arabes viennent en Afrique chercher des terres cultivables, pour produire ce dont ils ont besoin afin d'assurer leur sécurité alimentaire. On parle d'accaparement, cela fait évidemment débat. Et puis leur proximité avec la Corne de l'Afrique est une autre explication à leurs investissements dans les pays de l'Est du continent. Les deux zones étant seulement séparées par la mer Rouge ou le Golfe d'Aden.

De nombreux secteurs plébiscités



Ne soyons pas exhaustifs mais les États du Golfe investissent dans des secteurs clé. Retenons l'agriculture, on l’expliquait à l'instant, par exemple en Égypte et au Soudan. Mais il y a aussi les énergies renouvelables comme au Maroc, ou encore les télécoms, le transport, le secteur bancaire et les infrastructures comme les ports, les aéroports et les réseaux logistiques. Finalement, pour les États du Golfe, de par leur situation géographique, il est donc particulièrement intéressant de s'imposer comme pivot entre l'Asie et l'Afrique.





Des investissements qui sont utiles aux pays africains. À l'heure où les prêts chinois et l'aide européenne sont de plus en plus faibles, les dirigeants du continent doivent chercher et surtout doivent trouver d'autres sources de financement. Récemment, c'est la construction d'un gazoduc entre le Maroc et le Nigeria qui a été signé, conception possible grâce un partenariat entre le Royaume chérifien et les Émirats arabes Unis.







































