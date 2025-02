L'Arabie saoudite va accueillir mardi 18 février une réunion préparatoire entre hauts responsables russes et américains en vue d'un sommet entre les présidents russe et américain sur l'Ukraine, a indiqué lundi une source proche du gouvernement saoudien à l'AFP. Le conseiller à la Sécurité nationale du président américain, Mike Waltz, et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, représenteront les États-Unis, a indiqué cette source.

























Rfi