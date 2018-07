L'Argentin Nestor Pitana arbitrera la finale

La Fédération internationale de football a annoncé le nom des deux arbitres qui dirigeront les deux derniers matchs de la Coupe du monde de football en Russie. Déjà désigné pour diriger l'ouverture le 14 juin entre la Russie et l'Arabie Saoudite, l'Argentin Nestor Pitana aura l'honneur d'arbitrer la finale entre la France et la Croatie.

Agé de 43 ans, Pitana a déjà arbitré Français et Croates en Russie. Le 1er juillet, il était au sifflet de Croatie-Danemark (1-1, 3-2 tab). Le 6 juillet, il était encore aux commandes du quart de finale Uruguay-France (0-2). Il a aussi officié sur le terrain lors du match du groupe F Mexique-Suède (0-2) le 27 juin.



Petit clin d'oeil de l'histoire, en 2006 lors du Mondial en Allemagne, lors la deuxième finale de la France, perdue contre l'Italie (1-1, 5-3 aux tirs au but), l'arbitre argentin Horacio Elizondo (qui expulsera Zinedine Zidane lors de la prolongation) avait déjà eu le privilège de diriger Allemagne-Costa Rica en ouverture de la compétition.