L’ÉLIMINATION DE L’OUGANDA EST UNE GRANDE DÉCEPTION (COACH)

Sébastien Desabre, le sélectionneur de l’Ouganda a qualifié de ‘’grande déception’’ l’élimination de son équipe en huitième de finale de la CAN 2019 parce que, selon lui, ’’il y avait moyen de faire mieux’’ au cours de cette rencontre.









‘’Nous avons atteint nos objectifs en arrivant au second tour mais il y avait moyen de faire mieux’’, a analysé le technicien français, estimant que son équipe a regardé le Sénégal jouer dans le premier quart d’heure.





‘’Nous avons laissé de l’espace à ces joueurs de grand talent et ce n’est pas normal’’, a-t-il expliqué, soulignant que sur l’ensemble du tournoi, il n’a rien à leur (à ses joueurs) reprocher.





‘’Ce soir (vendredi), nous avons bien réagi mais on aurait dû être mieux en place lors de ce quart d’heure qui nous a été fatal’’, a-t-il par ailleurs ajouté.





Mais, poursuit-il, il faut aussi savoir féliciter le vainqueur, une équipe du Sénégal qui n’a rien volé et qui a bien maîtrisé son

sujet.





‘’Elle a été bien en place’’, a-t-il dit, rappelant qu’en venant en Egypte, l’objectif, était de faire mieux qu’en 2017 et de faire

progresser son équipe.





‘’Et à ce niveau, l’objectif a été atteint même si je pense qu’on aurait pu faire mieux’’, a-t-il insisté.