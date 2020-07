L’ÉTAT REMET UN MILLIARD FCFA À 1400 ÉCOLES PRIVÉES

Les propriétaires des écoles privées qui ont été également impactés par la Covid-19 pourront souffler légèrement dans ce contexte de crise économique et sanitaire. L’Etat du Sénégal leur vient en aide. Sur instruction du chef de l’État, le ministre de l’Education nationale, va remettre, ce mardi, aux écoles privées, un chèque d’un milliard de francs CFA en guise d’appui de l’Etat dans le cadre du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19.



Au total, ce sont 1400 établissements privés qui vont se partager l’enveloppe. Mais les bénéficiaires de ce fonds d’appui sont les écoles privées reconnues et celles en phase de reconnaissance. Outre cette enveloppe décaissée du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, la Fédération des écoles privées a reçu sa subvention annuelle d’un montant de 1,29 milliard de francs CFA.







































































emediasn