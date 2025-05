L'IA pourrait transformer l'économie africaine

Selon une nouvelle étude de PwC, cela ajouterait un point de pourcentage aux taux de croissance annuels, un niveau comparable à celui que le monde a connu avec l'industrialisation du XIXe siècle.



Le rapport de PwC, intitulé « Value in Motion », s'appuie sur une analyse de scénarios basée sur des données qui révèle que les dividendes de la croissance mondiale issus de l'IA ne sont pas garantis et dépendent d'un déploiement responsable, d'une gouvernance claire et de la confiance du public et des organisations.



Dans d'autres scénarios analysés par PwC, caractérisés par une confiance et une coopération plus faibles, l'apport supplémentaire de l'IA à l'économie mondiale serait plus modeste, à 8 %, ou à seulement 1 % dans un scénario pessimiste.



L'étude révèle qu'une reconfiguration rapide de l'économie est déjà en cours. Une analyse de PwC indique que la pression exercée sur les entreprises pour se réinventer est à son plus haut niveau depuis 25 ans, et ce dans six des neuf secteurs d'activité en Afrique.



Cette même étude a identifié 150,54 milliards de dollars de revenus en Afrique qui devraient être transférés rien qu'en 2025, avant même la récente augmentation mondiale des tarifs douaniers.



L'étude de PwC suggère qu'au cours de la prochaine décennie, les industries se reconfigureront pour répondre aux besoins humains de manière innovante, ce qui entraînera la formation de nouveaux « domaines » transcendant les frontières sectorielles traditionnelles.



Par exemple, l'essor des véhicules électriques attire les fournisseurs d'électricité, les fabricants de batteries, les entreprises technologiques et d'autres acteurs dans le domaine de la mobilité, leur permettant de créer de la valeur aux côtés des constructeurs automobiles.



Dion Shango, PDG de PwC Afrique, déclare : « À mesure que la structure de l'économie se transforme, la valeur proviendra de plus en plus d'organisations capables de relier les points au-delà des frontières sectorielles traditionnelles. En se concentrant sur l'évolution des besoins des clients et en utilisant la technologie pour transformer radicalement le fonctionnement des entreprises, les dirigeants d'entreprise peuvent accélérer leur croissance. »



Impact climatique



L'analyse de PwC montre que si l'IA est appelée à accélérer la croissance, les coûts des menaces climatiques physiques imposeront des contraintes économiques. La modélisation économique de PwC suggère que les impacts climatiques physiques pourraient réduire l'économie africaine de plus de 12 % (7 % à l'échelle mondiale) en 2035, tous scénarios confondus.



L'adoption croissante de l'IA devrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie des centres de données. Cependant, un recours modéré à l'IA pour améliorer l'efficacité énergétique pourrait compenser cette augmentation.



PwC estime que l'impact de l'IA sur la consommation d'énergie et les émissions serait neutre si chaque point de pourcentage supplémentaire d'utilisation de l'IA conduisait à des innovations réduisant l'intensité énergétique de seulement 0,1 % à l'échelle mondiale.











































Africanews