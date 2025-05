L’INDUSTRIE DU BUSINESS HALAL : UNE OPPORTUNITÉ MONDIALE À CONQUÉRIR POUR LE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Dakar, 10e Forum International sur la Finance Islamique : Au delà des Sukuks, le business halal pour transformer l’économie ouest-africaine

Les 23 et 24 juin 2025, le prestigieux Hôtel King Fahd Palace de Dakar accueillera un rendez-vous incontournable pour l’avenir économique de l’Afrique de l’Ouest : le 10e Forum

International sur la Finance Islamique en Afrique de l’Ouest (IFF WEST AFRICA 2025). Sous le thème : « Sukuks souverains pour le financement de projets stratégiques et instruments de financement participatifs islamiques adaptés aux PME », cet événement vise à positionner la finance islamique et l’industrie halal comme des leviers majeurs de souveraineté, d’inclusion et de développement régional.





Un contexte porteur pour la finance islamique et l’industrie halal



Face aux grands défis mondiaux liés au financement des infrastructures et au développement durable, la région ouest-africaine doit mobiliser de nouvelles ressources pour financer ses projets vitaux. La crise climatique, la croissance démographique et l’urbanisation rapide exigent des solutions innovantes, adaptées à la fois aux principes éthiques et aux besoins locaux. Les Sukuks, obligations islamiques adossées à des actifs tangibles, se révèlent comme une réponse stratégique pour combler le déficit d’investissements publics et privés. Le Sénégal, pionnier dans la zone UEMOA, a déjà émis plusieurs Sukuks, notamment une émission de 330 milliards FCFA en 2022, illustrant la maturité et le potentiel de ce marché. Ces instruments financiers conformes à la charia permettent de mobiliser des capitaux tout en garantissant une participation réelle des investisseurs aux projets de développement, sans intérêts ni spéculation.



Vers une souveraineté financière renforcée



Le forum ambitionne de renforcer la place des Sukuks dans l’architecture financière régionale, en lien avec des initiatives telles que la Vision Sénégal 2050. Les besoins en infrastructures — transport, énergie, eau, télécommunications — ne cessent de croître, et le recours à des financements innovants apparaît comme une nécessité absolue pour soutenir une croissance durable et inclusive.



Les Sukuks Corporate, en particulier, offrent une alternative efficace pour financer des projets d’envergure, en attirant à la fois des investisseurs locaux et internationaux soucieux d’investir dans des instruments conformes à la charia. En émettant ces Sukuks, les acteurs économiques peuvent lever des fonds tout en respectant leurs valeurs, contribuant ainsi à une croissance économique équilibrée.





Le secteur halal : un marché en pleine expansion



Au-delà de la finance, le business halal représente une véritable révolution économique mondiale, avec une valeur estimée à plus de 6 200 milliards de dollars en 2023. En Afrique, ce marché demeure encore sous-exploité, malgré un potentiel estimé à 150 milliards de dollars.



Secteurs clés : alimentation, cosmétiques, pharmaceutiques, mode, tourisme, médias…

L’industrie halal dépasse aujourd’hui le cadre religieux pour devenir une véritable opportunité économique durable, inclusive et résiliente.



Construire une gouvernance régionale pour une croissance durable



IFF West Africa 2025 ne se limite pas à la promotion des produits et marchés halal. Il vise également à bâtir une gouvernance concertée de la finance islamique, en associant acteurs politiques, économiques et sociaux en Afrique de l’Ouest, notamment dans l’espace UEMOA. L’objectif est d’évaluer les cadres réglementaires existants — comme l’instruction BCEAO n°008-12- 2018 —, d’identifier les obstacles normatifs et de poser les bases d’une coopération régionale renforcée.



La création d’un observatoire ou d’un réseau ouest-africain dédié à la finance islamique et à l’industrie halal pourrait ainsi favoriser une souveraineté économique fondée sur nos valeurs, notre capital humain et nos ressources.



Rendez-vous en juin 2025 pour façonner l’avenir de l’Afrique de l’Ouest

Ce forum sera l’occasion unique de renforcer la place de l’Afrique de l’Ouest sur la scène mondiale en matière de finance islamique et de business halal. Ensemble, construisons une région plus forte, plus résiliante et plus inclusive, capable de relever ses défis et de saisir ses opportunités.





Djibril Gueye

Ingénieur financier

Expert en finance islamique

Directeur Associé Halal Sénégal Email: djibril.gueye@yahoo.fr