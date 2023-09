L'OCRTIS frappe dans le milieu interlope : 5 dealers arrêtés et 120 kg de "yamba" saisis

La Direction de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS) a porté un nouveau coup dur dans le milieu interlope. La Division opérationnelle de la cette unité d’élite de la police nationale a démantelé deux réseaux de trafic de drogue, avec la saisie de 120 kg de chanvre indien et d'autres biens criminels. Cinq dealers ont été arrêtés et déférés au parquet.



Fin de parcours pour deux vastes entreprises criminelles s'activant dans le trafic de drogue à Dakar. La Division opérationnelle de la Direction de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS) a débusqué cette mafia à Dalifort et à Diamaguene Sicap-Mbao au cours de deux opérations, les 25 et 29 août.







Dans le cadre de sa mission de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, l’OCRTIS, par le biais de la Division opérationnelle, a mis la main sur 25 kg de chanvre indien et une moto à Diamaguene. Mais les deux trafiquants avaient pris la fuite dès qu'ils ont soupçonné la présence policière.



La poursuite des investigations a permis aux limiers d'arrêter C. Mboup alias "Mame Cheikh" et M. Tidior alias "Mass". Ils ont été arrêtés le 2 septembre 2023, respectivement au foirail de Diamaguene et à Thiaroye Azur, selon des sources de Seneweb.



Interrogés sur procès-verbal, ils ont tenté de faire croire qu'ils étaient chargés de convoyer la drogue moyennant la somme de 200 000 F CFA.



Après cette mission fructueuse à Diamaguene, l'OCRTIS a démantelé un autre réseau de trafiquants à Dalifort. Dans la nuit du 28 au 29 août 2023, ces policiers ont interpellé trois dealers avant de procéder à la saisie de trois colis de 32 kg de chanvre indien accusant un poids total de 96 kg, un véhicule 4X4, deux moteurs de pirogue et trois bidons de gasoil ainsi que d’autres avoirs criminels.



Mis devant le fait accompli, Bah alias "Bourayma", O. Diouf et T. Ndao ont fini par craquer et ont avoué leur implication.



Au terme de l'enquête, les cinq dealers ont été déférés au parquet.



Au total, 120 kg de chanvre indien ont été saisis et mis sous scellés.