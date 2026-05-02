L’OCRTIS saisit des stupéfiants en milieu carcéral et sur les axes routiers

Dans le cadre de ses missions régaliennes, l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a mené une série d’opérations aboutissant à d’importantes interpellations et saisies de produits illicites sur l’ensemble du territoire national. Les forces de l’ordre ont frappé au coeur de plusieurs réseaux de trafic, y compris au sein même de l’administration pénitentiaire, où la vigilance a permis de déjouer une tentative d’introduction de substances dangereuses. Selon le communiqué de la police nationale, c’est le 28 avril 2026 que la Direction de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Rebeuss a remis à l’OCRTIS divers produits suspects saisis sur un détenu. Il s’agit précisément de « 26 pierres marron, 3 boules de même couleur, 3 sachets de poudre, ainsi qu’un flacon de liquide et des résidus d’herbe ». Des analyses sont actuellement en cours auprès de la Direction de la Police Technique et Scientifique (DPTS) pour déterminer la nature exacte de ces produits.



Parallèlement à cette découverte en milieu carcéral, les brigades régionales ont intensifié leurs contrôles sur les axes routiers du sud et de l’est du pays. Le 25 avril, sur l’axe reliant Kolda à Tambacounda, un marchand a été interpellé à Missira en possession de 1,3 kilogramme de chanvre indien. Le même jour, à Diacounda dans la région de Sédhiou, un individu a été arrêté avec « 5 kg de chanvre indien ». Ce dernier est poursuivi pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.



Plus récemment, ce 30 avril, la Brigade Régionale de Sédhiou (BRS) de Matam a effectué une nouvelle saisie de « 1 kg de chanvre indien » sur un individu, interpellé grâce « à un renseignement opérationnel exploité rapidement ». Ces interceptions successives sur les axes Kolda, Tambacounda, Sédhiou et Matam montrent que le trafic de chanvre indien reste particulièrement actif dans les zones frontalières, souvent utilisées comme couloirs de transit vers la Gambie et la Guinée-Bissau voisines.



L’opération la plus spectaculaire a eu lieu le 25 avril à Kafountine. Les enquêteurs de l’OCRTIS y ont mené une opération ciblée ayant permis de démanteler un réseau local bien structuré. Selon le communiqué, « trois individus ont été interpellés avec 42 képas de Kush, 3 pierres de crack et du matériel de conditionnement ». « Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue ».







































walf