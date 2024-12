L'UE ne se presse pas de nouer les contacts avec les rebelles syriens après la chute d'Assad en attendant des "actions"

L'Union européenne n'est pas en contact direct avec Hayat Tahrir al-Cham (HTC), la force rebelle qui, suite à une offensive éclair, a renversé le régime dictatorial du président Bachar al-Assad en Syrie, mais elle est disposée à revoir sa position à mesure que la transition du pouvoir progresse.



"L'Union européenne ne s'engage pas actuellement avec HTC ou ses dirigeants. Point final", a déclaré lundi un porte-parole du Service européen pour l'action extérieure (SEAE).



"Au fur et à mesure que le HTC assume de plus grandes responsabilités, nous devrons évaluer non seulement ses paroles, mais aussi ses actions".



HTC, dont le nom signifie "Organisation pour la libération du Levant", est un groupe militant islamiste qui a précédemment déclaré son allégeance à al-Qaïda avant de rompre ses liens en 2016. Sous la direction d'Abou Mohammed al-Joulani, le groupe a tenté d'acquérir une plus grande légitimité et de promouvoir le pluralisme, mais reste en proie à des accusations de violations des droits de l'homme, notamment des exécutions présumées pour blasphème et adultère.



"Notre message à toutes les sectes de Syrie est de leur dire que la Syrie est pour tout le monde", a déclaré un haut commandant du HTC à la télévision d'État après le renversement d'Assad.



Le HTC et al-Joulani figurent sur la liste noire du terrorisme des Nations unies depuis 2014, une désignation suivie par les 27 pays de l'UE, a ajouté le porte-parole du SEAE. En pratique, cela signifie un gel des avoirs et une interdiction de fournir des fonds et des ressources économiques.



Mais la chute du régime d'Assad, dans laquelle HTC a joué un rôle fondamental, oblige les alliés occidentaux à revoir leur ligne officielle. Le gouvernement britannique a indiqué lundi la possibilité de retirer le groupe islamiste de la liste des organisations interdites.



La guerre civile qui dure depuis des années en Syrie a vu l'émergence de multiples factions contre la dictature d'Assad, notamment l'Armée nationale syrienne (ANS), soutenue par la Turquie, les Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par les États-Unis, et le Front al-Nosra, une émanation d'al-Qaïda, qui s'est ensuite transformée en HTC.



Kaja Kallas, la cheffe de la politique extérieure de l'UE, a déclaré être en contact avec tous les "partenaires constructifs" à l'intérieur de la Syrie, sans préciser lesquels. Le porte-parole a déclaré que les contacts diplomatiques resteraient confidentiels pour le moment.



"Nous exhortons tous les acteurs à éviter toute nouvelle violence, à assurer la protection des civils et à respecter le droit international, y compris le droit international humanitaire. Nous appelons en particulier à la protection des membres de toutes les minorités", a déclaré M. Kallas dans un communiqué lundi.



"Il est impératif que toutes les parties prenantes s'engagent dans un dialogue inclusif, mené par les Syriens et contrôlé par eux, sur toutes les questions clés afin d'assurer une transition ordonnée, pacifique et inclusive".





Examen en cours



Alors que la situation continue d'évoluer sur le terrain, Bruxelles est confrontée à la question cruciale de savoir comment traiter avec la Syrie, un pays avec lequel elle n'a plus de relations officielles depuis mai 2011 en raison de la répression brutale exercée par les forces d'Assad sur les groupes dissidents.



Dans sa déclaration, Mme Kallas n'a pas annoncé de changements immédiats à la politique de longue date de l'UE à l'égard de la Syrie, tels que des sanctions. Le premier débat aura lieu le 16 décembre, lorsque les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne rencontreront Mme Kallas à Bruxelles.



Entre-temps, le SEAE et la Commission européenne coordonnent leurs travaux sur la diplomatie, la sécurité, l'économie, la migration, le développement et l'aide humanitaire en rapport avec la Syrie, a déclaré le porte-parole.



La migration occupera inévitablement une place importante dans les conversations politiques.



La Commission des droits de l'homme des Nations unies estime que les pays européens accueillent plus d'un million de demandeurs d'asile et de réfugiés syriens, dont 59 % sont basés en Allemagne. La Suède, l'Autriche, la Grèce, les Pays-Bas et la France accueillent également des populations importantes.



Avant la chute d'Assad, les États membres avaient commencé à discuter des moyens d'accélérer les retours volontaires des réfugiés syriens.



"La situation actuelle est porteuse d'un grand espoir, mais aussi d'une grande incertitude. Il appartiendra à chaque individu et à chaque famille de décider ce qu'ils souhaitent faire. Cependant, pour le moment, nous maintenons, en accord avec le HCR, que les conditions ne sont pas réunies pour des retours sûrs, volontaires et dignes en Syrie", a déclaré le porte-parole du SEAE.





Néanmoins, certaines capitales ont déjà pris les choses en main.



L'Allemagne et l'Autriche ont temporairement suspendu les demandes d'asile déposées par des ressortissants syriens, invoquant l'évolution de la situation à l'intérieur du pays. La décision allemande concernera 47 270 demandes, tandis que la décision autrichienne en concernera environ 7 300.



La France, quant à elle, "travaille" sur une suspension des dossiers d’asile en cours provenant de Syrie.





"Une décision devrait aboutir dans les heures qui viennent", a indiqué la même source. En 2023, plus de 4.000 demandes d'asile de ressortissants syriens ont été enregistrées en France, selon les derniers chiffres de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides chargé d'examiner les demandes.



Catherine Woollard, directrice du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE), a mis en garde contre le risque prématuré de révoquer la protection internationale accordée aux réfugiés syriens "dans une précipitation à renvoyer les gens avant que le pays ne soit sûr".



"La chute d'al-Assad ouvre la porte à un retour en Syrie - et de nombreux réfugiés syriens souhaiteront y retourner - mais le retour depuis l'Europe doit être géré de manière prudente", a déclaré M. Woollard à Euronews. "Il incombe aux États de s'assurer que le retour n'a lieu que lorsqu'il est durable et que la sécurité peut être garantie".



La Commission a été contactée pour commenter les développements en Allemagne et en Autriche.