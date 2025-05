L'UE prévoit de mettre fin à l'exploitation du gaz russe, y compris le GNL, d'ici à 2027

Les 27 États membres de l'UE ont jusqu'à 2027 pour mettre fin à l'usage et à l'achat de l'énergie russe. Une décision de Bruxelles, qui concerne notamment les cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) qui continuent d'arriver sur les côtes de l'Union européenne, en dépit de la guerre qui sévit en Ukraine et des nombreuses sanctions déjà appliquées.



Cet arrêt se fera progressivement. Dans un premier temps, les nouveaux contrats à court terme seront interdits d'ici à la fin de l'année 2025. Dans un deuxième temps, les contrats à long terme seront résiliés d'ici à la fin de 2027. D'autres restrictions seront également introduites pour lutter contre la flotte clandestine qui transporte secrètement le pétrole russe et pour mettre un terme aux importations d'uranium russe et d'autres matières nucléaires.



Chaque État membre sera invité à élaborer un plan national détaillant la manière dont il entend éliminer le gaz, le nucléaire et le pétrole russes de son bouquet énergétique.



Toutes ces mesures s'inscrivent dans une stratégie globale présentée par la Commission européenne mardi après-midi. La feuille de route, qui doit être concrétisée par des textes législatifs avant d'entrer en vigueur, était initialement attendue dans les cent premiers jours de la nouvelle Commission, mais elle a été reportée à plusieurs reprises en raison de l'incertitude liée à la volonté de Donald Trump de lancer des négociations entre l'Ukraine et la Russie.





La reprise des achats d'énergie russe a été évoquée comme une condition possible pour parvenir à un futur accord de paix. Avec sa stratégie, Bruxelles exclut cette idée controversée et met en place les garanties nécessaires pour que les combustibles fossiles russes appartiennent définitivement au passé.

"Même si la paix régnait demain, il ne serait pas raisonnable que nous redevenions dépendants des combustibles russes", a déclaré Dan Jørgensen, commissaire européen chargé de l'énergie.

"Avant tout, (Vladimir) Poutine a montré qu'il n'hésitait pas à utiliser du gaz à des fins militaires. Nous ne devrions pas nous mettre à nouveau dans une telle position de vulnérabilité. Deuxièmement, nous ne voulons pas remplir son trésor de guerre et soutenir son économie de guerre, car qui sait quels pays seront les prochains ?", a-t-il ajouté.



La consommation d'énergie russe est au cœur du débat politique depuis le début de l'invasion, lorsque l'UE a été soudainement contrainte de prendre en compte sa dépendance à l'égard de Moscou, qui se chiffre en milliards d'euros. En réaction, Bruxelles a approuvé des mesures sans précédent visant à réduire les importations de charbon et de pétrole russes, mais le gaz, qui constitue une importante source de revenus pour le Kremlin, a été manifestement épargné par les sanctions.



L'année dernière, l'Union européenne a acheté 31,62 milliards de mètres cubes de gaz russe par gazoduc et 20,05 milliards de mètres cubes de GNL russe, ce qui représente 19 % de la consommation totale de gaz. Dans le même temps, le pétrole brut russe a continué à transiter par l'oléoduc Druzhba, qui a été exempté des sanctions en raison des pressions exercées par la Hongrie.









Au total, l'UE a dépensé environ 23 milliards d'euros pour les combustibles fossiles russes en 2024, ce qui dépasse le soutien militaire apporté à l'Ukraine. Ce déséquilibre est depuis longtemps une source de friction entre les États membres qui, malgré les appels incessants de Kyiv, n'ont jamais réussi à trouver un consensus pour éliminer totalement l'énergie russe.



Au début de l'année, dix pays de l'UE - la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Suède - ont signé une lettre commune demandant une interdiction totale du gaz russe, y compris des importations de GNL. "La capacité de la Russie à soutenir ses efforts de guerre est profondément liée à ses revenus énergétiques", écrivent-ils.



En revanche, la Hongrie et la Slovaquie ont serré les rangs pour s'opposer aux sanctions, arguant que cela mettrait en péril leurs économies nationales et la compétitivité de l'UE.



Les deux pays enclavés étaient furieux lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décidé de résilier le contrat avec Gazprom et de cesser le transit du gaz russe par son pays à la fin de 2024. "Nous ne leur permettrons pas de gagner des milliards supplémentaires sur notre dos", a déclaré M. Zelensky en décembre dernier.



Budapest et Bratislava ont demandé à Bruxelles d'intervenir, mais la Commission s'est abstenue de critiquer la décision de M. Zelensky, étant donné qu'elle contribuait à accélérer cette élimination progressive du gaz russe.



L'arrêt a fait de TurkStream, qui traverse la Turquie vers les Balkans et l'Europe centrale, le seul gazoduc acheminant activement du gaz russe vers l'Union européenne. Les flux passant par les gazoducs NordStream et Yamal-Europe ont cessé au cours de la première année de la guerre.



"Les interdictions prévues par le plan seront adoptées à la majorité qualifiée. Contrairement aux sanctions, qui requièrent l'unanimité", a déclaré M. Jørgensen.



"Nous attendons de tous les pays qu'ils respectent la loi, même s'ils ne sont pas d'accord avec la décision".





Un casse-tête politique



Alors que les achats de gaz russe par gazoduc ont atteint des niveaux historiquement bas, les navires transportant du GNL russe continuent d'entrer dans les terminaux de l'Union européenne à des volumes encore plus élevés, sans aucune entrave, ce qui constitue un casse-tête politique pour Bruxelles.



Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA), les importations de GNL russe dans l'UE en 2024 ont augmenté de9 % par rapport à l'année précédente. Près de 90 % de ces achats sont arrivés en France (7,7 milliards de m3), en Espagne (5,7 milliards de m3) et en Belgique (5,1 milliards de m3).



"La Russie dépend énormément du marché de l'UE pour ses exportations de gaz, qui représentent 52 % de ses recettes d'exportation de GNL", a déclaré le CREA dans un rapport publié en avril.



L'absence de restrictions a permis aux entreprises européennes de signer librement des contrats avec les fournisseurs russes, dont certains courent jusqu'en 2040.



Selon le projet de la Commission, malgré l'interdiction d'acheter du gaz russe, les entreprises de l'UE pourront déclarer un cas de force majeure - c'est-à-dire des événements ou des circonstances qui échappent au contrôle des signataires - pour se dégager de leurs engagements juridiques.



"Elles ne peuvent donc pas être tenues pour responsables. C'est l'évaluation claire de nos services juridiques. Nous pensons donc que notre message est très rassurant pour les entreprises qui ont signé ces contrats", a déclaré M. Jørgensen.



Cette option risque toutefois d'être contestée devant les tribunaux et d'entraîner de lourdes pénalités pour les Européens. Les contrats russes sont généralement régis par des clauses "take-or-pay" bien définies, ce qui signifie que les acheteurs sont obligés soit de prendre les livraisons convenues, soit de payer une compensation financière pour leur refus. Selon Reuters, les litiges entre les entreprises européennes et les fournisseurs russes s'élèvent déjà à 18,5 milliards d'euros.



La méthode la plus efficace pour invoquer la force majeure et défier les poursuites judiciaires serait l'acceptation des sanctions au niveau de l'UE, explique Elisabetta Cornago, chercheuse au Centre for European Reform (CER), qui admet que les positions de la Hongrie et de la Slovaquie rendent la chose théoriquement impossible.



"La nouvelle feuille de route de la Commission reconnaît cette difficulté, mais tente de trouver de nouvelles voies pour parvenir techniquement à une élimination progressive des importations de combustibles fossiles russes, comme par exemple en fournissant des voies de sortie des contrats aux entreprises européennes", a déclaré Mme Cornago à Euronews.



"Cela n'est pas sans risque, car des arbitrages coûteux pourraient s'ensuivre pour ces entreprises, mais c'est un moyen d'avancer et de signaler que l'UE prend (enfin) au sérieux l'élimination progressive de toutes les importations de combustibles fossiles russes".



La présentation de ce mardi intervient dans un contexte particulier marqué par les négociations commerciales entre la Commission et la Maison Blanche. Donald Trump a lancé l'idée d'augmenter les ventes de GNL fabriqué aux États-Unis afin de rééquilibrer l'excédent de marchandises avec l'Union européenne.