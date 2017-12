L'abrogation de la loi Abdou Latif Guèye pourrait désengorger les prisons

La mutinerie du 20 septembre 2016 à la maison d'arrêt de Rebeuss qui s'est soldée par mort d'hommes et des dizaines de blessés a suscité un débat national sur les conditions inhumaines et les longues détentions des détenus dans les différents centres pénitentiaires du Sénégal. Tout le monde est indigné. Ce douloureux événement a provoqué une onde de choc.

Mais, il ne faut pas perdre de vue que le noeud gordien est la loi Abdou latif Guèye. Cette loi n'a servi à rien sinon qu'a engorger les centres pénitentiaires. Avant la criminalisation de la drogue, les procédures y afférent étaient jugées dans des délais raisonnables aux flagrants délits.

Dakarposte.com tient de sources concordantes que toute la famille judiciaire est unanime sur cette question.

Il faut tout simplement supprimer cette loi, qui à l'origine, voulait éradiquer le trafic de drogue et par la même occasion, mettre hors d'état de nuire les barons de ce business illicite. De 2007 à 2016, aucun baron n'a été appréhendé. Seuls les seconds couteaux et les pauvres mules, qui sont plutôt des victimes, sont emprisonnés.

L'abrogation de la loi Abdou Latif Guèye peut désengorger les centres pénitentiaires du Sénégal n'en déplaisent à ses partisans et particulièrement à Mame Matar Guèye qui ne se soucie pas du vécu des détenus. Il n'est pas censé ignorer que c'est la loi Abdou Latif Guèye qui a congestionné les centres pénitentiaires du Sénégal.