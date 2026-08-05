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L’aide internationale en question : le nouvel appui de la BAD face aux défis structurels du Sénégal

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 5 Août 2026 à 01:15 modifié le Mercredi 5 Août 2026 - 03:15

L’aide internationale en question : le nouvel appui de la BAD face aux défis structurels du Sénégal
Dans un contexte marqué par de fortes tensions budgétaires et la poursuite d'importantes réformes économiques, le Sénégal vient d'obtenir un nouvel appui financier de la Banque africaine de développement (BAD).

Dakarposte a appris que le Conseil d'administration de l'institution panafricaine a approuvé un financement d'environ 20 milliards de francs CFA, destiné à accompagner les efforts engagés par les autorités en matière de gouvernance économique et de gestion des finances publiques.

À travers cette enveloppe, la BAD entend soutenir la modernisation de l'administration fiscale, l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures, le renforcement de la gestion de la dette publique ainsi que l'efficience des dépenses de l'État.

« Par cette opération, la BAD réaffirme son engagement aux côtés du Sénégal pour consolider les réformes économiques, renforcer la mobilisation des ressources intérieures et créer les conditions d'une croissance plus résiliente, tirée par un secteur privé plus dynamique », a déclaré Wilfrid Abiola, responsable du bureau pays de l'institution au Sénégal.

Selon la Banque, ce programme accompagnera également la mise en œuvre des réformes rendues nécessaires à la suite des conclusions de l'audit de la Cour des comptes portant sur la gestion des finances publiques entre 2019 et le 31 mars 2024. Il vise aussi à améliorer l'environnement des affaires, à stimuler l'entrepreneuriat et à renforcer l'attractivité des investissements dans les différents pôles économiques du pays.

L'institution financière estime, en outre, que cette initiative devrait contribuer à faciliter l'accès du Sénégal aux marchés internationaux des capitaux grâce à une gestion plus performante de la dette publique et à une meilleure maîtrise des mécanismes de financement climatique.

Si cette annonce est présentée par les autorités et leurs partenaires comme un signal de confiance, elle suscite néanmoins de nombreuses réactions dans les milieux politiques, économiques et sur les réseaux sociaux.

Certains observateurs estiment que ce décaissement pourrait annoncer la reprise progressive des concours financiers des principaux bailleurs internationaux, évoquant notamment la perspective d'un retour des financements du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. D'autres avancent l'idée que les blocages intervenus ces derniers mois relevaient davantage d'une crise de confiance entre partenaires financiers que d'un simple ralentissement administratif. Ces analyses n'ont toutefois pas été confirmées officiellement par les institutions concernées.

Au-delà de cette lecture conjoncturelle, plusieurs économistes rappellent que le Sénégal bénéficie depuis plusieurs décennies de l'appui des institutions financières internationales. Depuis les années 1960, le pays a connu de nombreux programmes d'assistance financière, parmi lesquels les plans d'ajustement structurel, la dévaluation du franc CFA en 1994 ou encore diverses réformes budgétaires destinées à rétablir les grands équilibres macroéconomiques.

Pour les détracteurs de ces politiques, ces financements n'ont pas permis de transformer durablement l'économie nationale ni d'éradiquer la pauvreté. Ils soutiennent qu'une part importante des ressources mobilisées profite indirectement aux entreprises étrangères chargées de l'exécution des grands projets, limitant ainsi les retombées économiques locales.

D'autres voix pointent davantage les insuffisances de la gouvernance interne. Selon elles, aucune aide extérieure, aussi importante soit-elle, ne saurait produire les effets escomptés sans une gestion rigoureuse des deniers publics, une lutte efficace contre la corruption et une rationalisation des dépenses de l'État. « Tant que la gouvernance ne sera pas profondément réformée, les financements extérieurs ne suffiront pas à changer la trajectoire économique du pays », résume un analyste.

Le montant même de l'appui annoncé fait également l'objet de commentaires. Pour certains observateurs, 20 milliards de francs CFA, soit environ 32 millions d'euros, constituent une enveloppe relativement modeste au regard des besoins de financement du Sénégal.

Plusieurs estiment que cette somme demeure symbolique et s'interrogent sur ce qu'elle traduit : simple première étape d'un accompagnement plus large, prudence de la BAD ou attente de résultats concrets avant d'accroître son engagement ?

Ces interrogations alimentent un débat plus profond sur le modèle de développement du Sénégal. Entre recours aux financements internationaux, maîtrise de l'endettement, souveraineté économique et nécessité de réformes structurelles, le pays demeure confronté à un défi majeur : transformer les concours financiers extérieurs en un levier durable de création de richesses, d'emplois et de prospérité pour l'ensemble de sa population.

Une certitude s'impose toutefois : au-delà du montant de l'appui accordé, c'est la capacité des politiques publiques à produire des résultats tangibles qui constituera le véritable baromètre de la confiance des partenaires financiers comme des citoyens.

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