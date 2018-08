L'ancien membre de l’Ofnac Ibou Yagou Ndiaye candidat à la Présidentielle

C’est fait. Les mouvements nationales des jeunes et des femmes du parti « LIGGEYE meune sa bopp-mome sa bopp L2M » ont décidé chacun de proposer la candidature Ibou Yagou Ndiaye. Ce, après que le président de la commission des investitures ait procédé à la consultation.



Un programme basé sur l'Agriculture

Ibou Yagou Ndiaye, une nouvelle candidature qui pense apporter quelque chose de plus au Sénégal avec l’agriculture, le poumon de son programme de société . « Nous faisons de l’agriculture le centre nerveux de notre projet de société, qui est une décision politique. C’est ce que nous voulons et nous avons suffisamment d’experts, d’expertises pour aller très vite vers une révolution agricole », promet-il.



Comment il va Le financer sa campagne ?

Au moment où le financement des candidats est mis sur le dos des lobbys ou même du pouvoir, le candidat Ibou Yagou Ndiaye estime que ce débat n’a pas lieu d’être en ce qui le concerne . « Dieu merci ! Ma candidature est financée par nous même (le parti et moi). Mieux en commission d’investiture les militants ont même proposé de cotiser pour payer la caution de ma candidature. »