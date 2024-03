L'animatrice Amina Poté divorcée ? Encore un fake news! 

Convenons-en, les fake news ont atteint de nouveaux sommets dans le monde entier et c’est vraiment regrettable.



Depuis leur retentissant mariage, l'animatrice Amina Poté de la Tfm et Malick Fall font très régulièrement l’objet de rumeurs. La dernière en date: un bruit a fini par faire le tour du monde par la magie de la toile comme quoi ils se seraient séparés. Renseignements pris par la rédaction de dakarposte, il n'en est absolument rien.



" Les rumeurs au sujet de la relation entre Amina et Malick Nar sont complètement fausses. Ils sont toujours ensemble, bref, leur mariage est intact machallah. D'ailleurs, Amina Poté est souffrante. Elle est d'ailleurs en France pour un rendez-vous médical. Je viens de raccrocher avec son mari qui entend la rejoindre dans les prochaines heures pour rester à son chevet. Croyez-moi tout le reste n'est que légende. Ils ne manqueront pas de poster des images sur la toile pour prouver que leur idylle se porte comme un charme" fait savoir une source fiable proche du couple Fall.















