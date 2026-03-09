L'audition de Me Moussa Diop suspendue...L'argument avancé...

Dakarposte a annoncé la convocation de l'ex Dg de "Dakar Dem Dic".

Mais, l’audition de Me Moussa Diop à la Sûreté Urbaine a été suspendue pour « irrégularités de procédure ». Bien que le Procureur général ait saisi le Bâtonnier de Dakar, l’ancien DG de Dem Dikk est en réalité inscrit au barreau de Paris. La procédure devrait donc passer par son homologue français. Reste à savoir si le Procureur attendra ou invoquera « l'appartenance plurielle » pour contourner ce délai…