L’avocat Me Ciré Cledor Ly : « Une enquête doit être menée sur la famille Farès »

L’avocat Me Ciré Clédor Ly a abordé, face à la presse, l’affaire impliquant son client, M. Youssef Omaïs, et la famille Farès.



Au cœur du conflit opposant M. Omaïs aux Farès, ce dernier aurait été arrêté, ses droits bafoués, et risquerait d’une extradition à l’étranger. Informé de la situation, Me Ciré Clédor Ly avait prévu une rencontre avec la presse pour dénoncer ces faits. Cependant, après la libération de son client et le rétablissement de ses droits, le point de presse a été annulé.



Malgré tout, l’avocat a exprimé son indignation face à la manière dont son client a été traité. « La section de recherche s’est précipitée pour enfoncer les portes et arrêter brutalement M. Omaïs, en totale violation des libertés fondamentales et des droits de l’Homme », a-t-il déclaré.



Me Ly a également appelé à une enquête approfondie sur la famille Farès, qu’il accuse de pouvoir manipuler des États pour agir en dehors du cadre légal.









Dakarposte, qui suit l'évolution de cette affaire, vous promet d'y revenir amplement !













































avec limametti.com