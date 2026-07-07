L’énigmatique « Sniper » du régime de Macky Sall convie le public à son propre procès !

a révélation, partagée par le quotidien Les Échos, a de quoi laisser perplexe. Comment un détenu, placé sous les verrous depuis près de deux ans, peut-il faire distribuer des cartons d'invitation pour sa propre audience ? La démarche, pour le moins inédite dans les annales judiciaires du pays, s'apparente à une véritable stratégie de communication.



Révélations explosives ou opération de réhabilitation ?



En coulisses, les spéculations vont bon train sur les véritables motivations de l’accusé. « Sniper » s'apprête-t-il à faire de grandes déballages et des révélations fracassantes à la barre, faisant trembler une partie de la classe politique ? Ou cherche-t-il, au contraire, à transformer son procès en tribune publique pour démontrer que la violente campagne de dénigrement dont il se dit victime depuis des mois est infondée ? L'audience de ce mercredi devrait rapidement lever le voile sur ce mystère.



Les secrets de l'ancien bras armé du pouvoir



Pour rappel, Jérôme Bandiaky est maintenu en détention préventive depuis le 24 septembre 2024. Sous l'ancien régime de Macky Sall, cet ancien agent de sécurité aux airs d'homme de l'ombre était soupçonné d’avoir planifié et coordonné la traque d'opposants politiques.



Si le dossier comporte des délits de droit commun tels que l'escroquerie et l'usurpation de fonction, c'est avant tout la lourde accusation criminelle de trafic d’armes qui pèse sur lui et motive son maintien derrière les barreaux. Ce mercredi, les portes de la salle d'audience s'ouvriront sous haute tension pour un procès qui s'annonce déjà historique.





































































Igfm