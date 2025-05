L'équation Diomaye/ Ouattara et Jeune Afrique... (Par M. L. DIATTA )

Le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye est parti à Abidjan pour assister à Africa CEO Forum, un rendez-vous annuel, une vieille initiative du Groupe Jeune Afrique. Jusque-là pas de problème. Sauf qu'il ya anguille sous roche d'autant que le contexte actuel explique difficilement cette participation sénégalaise de haut niveau à un événement organisé par un groupe médiatique francophon basé à Paris et visiblement hostile au Sénégal depuis l’avènement du nouveau pouvoir. La dernière provocation en date de Jeune Afrique est liée à cet article controversé sur de supposés menaces du JNIM un mouvement terroriste ayant pignon sur rue et sévissant dans plusieurs pays du Sahel.

Un texte produit pour nuire et installer gratuitement la peur dans un Sénégal connu pour sa stabilité et la qualité de ses forces de défense et de sécurité ( FDS).

Est-ce que la Présidence de la République du Sénégal a fait de la Due Diligence sur les organisateurs d'Africa Ceo Forum?

Ya t-il urgence à se rendre à Abidjan ?

Le Président Diomaye Faye est-il parti sur insistance de son homologue le Président Ouattara ?

Est-il parti pour jouer les VRP et positionner davantage la candidature d'Amadou Hott à la Présidence de la BAD?

Tout compte fait, il faut toujours éclairer la lanterne des Sénégalais car les zones d'ombre de cette visite en Côte d’Ivoire restent nombreuses.

Clairement.

Par ailleurs, la récente'inauguration du siège de la banque mondiale à Dakar est également l'objet de beaucoup de questionnements relativement à la faible diplomatie déployée de nos jours par notre pays.

Pour cet important événement, la Banque mondiale n'a dépêché que des responsables de seconde zone comme notre concitoyen Makhtar Diop patron de la SFI la branche secteur privé de la Banque mondiale.

Qu'est ce qu'un tel profil peut apporter à l'heure actuelle à un pays en proie à d’inextricables problèmes detrésorerie au moment où le FMI nous fait languir ?

Dans un passé récent et pour moins que çà, James Wolfenshon ancien Président de la Banque mondiale ou avait rallié Dakar.

Il faut se faire respecter.

Pourquoi Ajay Banga actuel Président de la Banque mondiale a t-il snobé notre pays ?

That's the question !