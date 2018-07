L’espoir renait à Kaolack avec MR BAYE CISS

Mon séjour à Kaolack à l'occasion du dernier Gamou m'a permis de m’imprégner davantage des maux qui gangrènent notre chère ville. Par ailleurs, il m’a également permis d’étayer les instruments que j’avais à ma disposition pour mesurer certains effets des politiques publiques dans le développement économique et social de la ville. J’ai eu envie de reprendre ma plume pour décrier en fonction de ce que j’ai pu comprendre des fondements de ces politiques, de ce que j'ai cru avoir saisi des objectifs qui leur sont assignés et de la capacité d'être à même d'apprécier les finalités fixées par rapport à la jeunesse, des sports et des loisirs. Le mouvement navetane est la seule activité des vacances qui règne durant cette période. À cet égard, le football demeure la seule discipline qui fait la passion, la joie de vivre de la couche la plus vulnérable de ma chère localité sans aucune sensibilité politique. Dans ce cri de cœur, J'ai cherché à adosser ma réflexion à une ligne de conduite privilégiant les faits et ayant comme seuls repères les principes et les idées. Ainsi, nous sommes plus que déterminés à réfléchir sur la situation avant-gardiste de la ville de kaolack pour le changement de paradigme politique, pour une gestion dynamique, sérieuse et rigoureuse, uniquement dans l'intérêt et l'épanouissement de la population. Cette contexture politique laisse entrevoir aux guerres de positionnement, un laxisme au niveau des autorités á but infertiles et dangereux. Chaque peuple fatigué On a l’ultime conviction que Dieu leur vient en Aide. Mr BAYE CISS soyez le bienvenu et permettez moi de vous dire que vous venez au bon moment. Nous sommes tous convaincus que Kaolack demeure la ville la plus sale, la faute d’éclairage est manifeste, les infrastructures orphelines, une absence de cadre de vie notoire. Votre avènement nous plonge dans un optimisme béat. Sur fond sonore, amplifiée par le bruit médiatique des actions positives sont entrain d’être consenties par vous et votre équipe sur le plan de l’assainissement, sportif (notamment l’accession du TOUT PUISSANT DIAMONO dans le haut niveau,. Nous vous en félicitons, sachez que toute personne animée d’un esprit de discernement devrait saluer et appuyer votre cause Noble.la jeunesse kaolackoise soyons tous unis pour l’intérêt général de notre chère ville et Pour un Kaolack meilleur. Votre programme décliné en présence de ces autorités renaît l’espoir d’une population découragée et meurtrie . Des traquenards seront mis sur votre chemin mais soyez solide et fort. Il parait même que les actions d’assainissements des 45 quartiers entreprises ces temps si font gronder certains détracteurs.Leurs positions auraient dû être d’encourager MR BAYE CISS au lieu de se verser dans un pessimisme anodin et déstabilisateur. Mais, attelez vous seulement à l’observation et ne vous amusez point à décourager ceux qui ont sincèrement envie de pêcher du poisson frais pour nourrir leurs concitoyens ou puiser de l'eau pour étancher la soif des autres. Une démarche inclusive et participative serait souhaitable de votre part Nous souhaitons à Mr BAYE CISS tout le bonheur du monde et plein de succès pour ses projets Salam aleykoum VitO cordialement COORDONNATEUR DU MOUVEMENT KAOLACK NOUVELLE VISION Papamalickndao9@gmail.com