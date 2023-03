L'ex danseuse de Viviane (Kiné Badiane ) filmée à la Mecque en compagnie de son mari

Les voies de Dieu sont impénétrables, autrement dit on ne peut comprendre les coups du sort.



L'ex danseuse, Kiné Badiane, qui s'est casée, s'est, discrètement, rendue aux lieux saints de l'Islam en compagnie de son époux. L'image postée en dit long.



Comme vous le savez, le pèlerinage et l’un des piliers de l’islam tandis que la Oumra est une sunnah qui n’est pas obligatoire pour le Croyant.

En revanche, une Omra a de nombreux mérite car elle représente un acte d’adoration envers الله (Allah).



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, faire la Oumra pendant le ramadan est une expérience enrichissante pour l’esprit.

Les vertus de la Oumra pendant le ramadan sont multiples.



Il revient à dakarposte que le pèlerin qui souhaite accomplir la Oumra avec une bonne intention se verra gagner comme récompense : la plus grande Miséricorde.



De plus, le Messager d’Allah (‘alayhi salat wa salam), Seydouna Mohamed (Psl) a dit : "Une Oumra accomplie pendant le Ramadan équivaut à un Hajj accomplie en ma compagnie ". (Al Bukhari et Muslim).



N’est-ce pas la meilleure des récompenses ? Tout croyant rêverai d’accomplir la Oumra avec notre bien-aimée Prophète .