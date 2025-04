L’hommage du chef de l’État à Mamadou Badio Camara : « Dans mes pensées résonnent encore vos recommandations lors de ma prestation de serment »

Devant les institutions judiciaires présentes à la cérémonie de levée du corps du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un ultime hommage à celui qui a exercé les fonctions de secrétaire général de la Cour de cassation, de président de chambre, de secrétaire général, de procureur général et de premier président de la Cour suprême.



« Le 5 septembre 2022, M. Mamadou Badio Camara, membre du Conseil constitutionnel depuis 2021, a été nommé président de cette institution. La nation sénégalaise vous réitère toute sa gratitude républicaine. Pour ma part, résonnent encore dans mes pensées les fortes recommandations que vous m’avez adressées, notamment sur les difficultés inhérentes à l'exercice du pouvoir, lors de la cérémonie de prestation de serment du président de la République », a témoigné le chef de l’État, présent aux côtés du ministre de la Justice, du président de l’Assemblée nationale et d’autres personnalités, comme l’ancien président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.



Bassirou Diomaye Faye s’est dit touché par le respect et l'admiration que lui portaient ses pairs et la grande famille judiciaire. « Nous garderons en mémoire l'image d'un magistrat rigoureux, compétent et humble. Nous honorerons les fonctions et les titres de cet homme, que ses amis décrivaient comme bienveillant, discret, courtois et toujours à l'écoute. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, vous avez accompli votre destin comme chacun de nous devra un jour le faire », a conclu le président de la République.







































