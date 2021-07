L’importante déclaration de Macky Sall, « si ça continue… »

Tous les indicateurs de suivi de l’épidémie montrent une accélération de la circulation du virus dans le pays. Et le président Macky Sall n’y va pas par quatre chemins dans son discours lors de la remise du rapport final du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force-Covid 19.



« Je voudrais dire clairement que si la situation l’impose, nous reviendrons aux mesures que nous avons connues par le passé », a dit le Chef de l’Etat.



Dans un contexte où nous observons une flambée de cas de Covid-19, le président Sall a renouvelé son appel pour la limitation des rassemblements et des déplacements, au respect strict des gestes barrières et le port systématique de masques.



Pour éviter l’hécatombe, le président Sall demande aux Sénégalais d’adhérer massivement à la vaccination « pour nous débarrasser définitivement de la pandémie ». Il dit être informé des nouveaux variants du Covid-19 signalés par les Institut de recherche.



Et si nous nous retrouvons dans une situation qui nécessite des mesures, dit-il, nous allons les prendre. « S’il faut retourner en état d’urgence, refermer les frontières ou interdire les déplacements… Il faut que nous soyons conscients que ce variant Delta a une vitesse de contamination sans précédent », a-t-il averti.



Selon lui, deux possibilités existent : soit nous sommes conscients du danger, soit nous prenons des mesures.