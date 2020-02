"L'inspecteur Ndione" de la série "Moeurs" finalement marié avec une...Allemande

D'ici, nous en voyons un nombre incalculable de femmes déçues d'apprendre cette nouvelle, pour dire le moins. Et pour cause? Il revient à dakarposte que Mandir Guèye (à l'état civil), plus connu sous le pseudonyme d'Inspecteur Ndione dans la série Moeurs, a tant de succès avec les femmes.

"C'est un grand séducteur et j'image la déception de beaucoup de filles" nous souffle, taquin, un proche de l'acteur avant de confirmer que le gars, habitant la Médina, s'est envolé depuis une quinzaine de jours pour "rejoindre la femme de sa vie" en Allemagne.



" Lui et Kiana s'aiment. Ils se sont finalement mariés et puis c'est tout" conclut notre source



La rédaction de dakarposte souhaite heureux ménage à Mandir Guèye et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser feu Sembène Ousmane