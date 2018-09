L’international sénégalais Issa Cissokho cherche toujours un club…

Le mercato est terminé depuis pratiquement une semaine. Mais pour les joueurs sans club, il continue. C’est le cas d’Issa Cissokho, qui s’entraîne actuellement avec Vertou (National 3, France). Interrogé par 20 Minutes, l’ancien Angevin a évoqué sa situation.

« J’étais en fin de contrat à Amiens, mais une prolongation était dans les tuyaux. On m’en avait parlé… J’ai même gardé le message de l’entraîneur (Christophe Pélissier) qui me dit qu’il est OK et celui dans lequel je le remercie. Puis, à une semaine de la reprise, j’apprends par une autre personne que je ne suis pas gardé. Je l’ai mal pris. L’entraîneur ne m’a même pas appelé… J’étais très déçu. Je m’étais projeté avec ma famille, ma petite fille devait faire sa rentrée là-bas. Il a fallu revoir tous les plans. Je pense qu’ils sont quand même un peu responsables de ma situation actuelle ».

Si des clubs en France, en Italie, en Espagne, en Belgique et en Norvège ont pris contact avec lui, ils ne sont pas allés plus loin. Malgré tout, Cissokho ne compte pas encore arrêter le football.

« J’ai 33 ans, j’ai bossé tout l’été. Je me sens très bien physiquement. J’estime avoir passé un cap en termes de maturité et dans le jeu. Je suis devenu pro à seulement 25 ans. Je suis encore frais, je ne suis pas cramé (…) Ma priorité est de rester en France, mais s’il faut prendre le sac à dos et monter dans l’avion, il n’y a pas de souci. Je suis libre ». Avis aux amateurs !