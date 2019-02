LA CNRV RAPPELLE LES ACTEURS À L’ORDRE

La proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle incombe à la Commisssion nationale de recensement des votes (CNRV), a rappelé lundi, son président.



’’Personne n’a le droit de proclamer des résultats à l’exception de la Commission nationale de recensement des votes pour les résultats provisoires et le conseil constitutionnel pour les résultats définitifs’’, a notamment dit le juge Demba Kandji.



Il faisait une déclaration sur procédures et méthodes de travail de la CNRV avant la proclamation provisoire des résultats prévue, légalement, au plus tard vendredi, à minuit.



La CNRV, composée de trois magistrats de deux représentants des candidats en lice en raison d’un titulaire et d’un suppléant, est l’organe chargé à titre provisoire de rassembler les votes et de proclamer provisoirement les résultats, sous la supervision de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).



’’Ce travail, nous le faisons sur la base des comptes rendus qui nous sont remontés par les délégués des cours d’appel qui sont présents sur l’ensemble du territoire national’’, a dit Demba Kandji.



’’Nous le faisons également sur la base des procès-verbaux qui nous parviennent des quarante-cinq commissions départementales de recensement des votes’’, a indiqué le juge Demba Kandji.



La commission nationale, a-t-il ajouté, a ‘’seule le pouvoir de redresser en cas d’erreur ou d’annuler, s’il y’a motif qui le justifie, les chiffres parvenus à elle’’.



Auparavant, le juge Demba Kandji avait salué la bonne tenue du scrutin marquée notamment par la participation massive des Sénégalais.



’’Je voudrais me féliciter d’abord au nom de la CNRV de la bonne tenue des élections, surtout de la participation massive qui a vu les sénégalais aller aux urnes et rentrer tranquillement après avoir exprimé leur opinion’’, a-t-il déclaré.









