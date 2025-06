LBC – Sortie du Sénégal de la liste des pays à hauts risques : L’Ue s’aligne sur le Gafi

Le Sénégal avait été inscrit sur la liste grise du Gafi en février 2021, en raison de déficiences stratégiques dans son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (Lbc/Ft/Fp). Pour y remédier, le pays s’était engagé à mettre en œuvre un plan d’actions de 29 actions déclinées en 49 mesures entamées depuis 2021. Suite aux progrès significatifs réalisés par le Sénégal dans la mise en œuvre de ces mesures, le Gafi a officiellement retiré le pays de sa liste grise lors de sa réunion plénière du 25 octobre 2024 à Paris. Ce retrait par le Gafi a eu des conséquences positives pour le Sénégal au niveau international, y compris pour son statut auprès de l’Union européenne, qui aligne souvent ses propres listes sur celles du Gafi. Le retrait de la liste de l’Ue est une reconnaissance des efforts du Sénégal et renforce l’image institutionnelle du pays, augmentant son attractivité pour les investisseurs en renforçant la crédibilité de son système financier au niveau international, améliore son image et facilite les relations économiques et financières avec les partenaires internationaux.





























































































