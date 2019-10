LE CONCEPT《UBI TEY - JANG TEY》RESPECTÉ PAR LE MAIRE DE OGO

Le Maire de OGO Amadou Kane Diallo a procédé à la remise de fournitures scolaires aux écoles primaires de la Commune de OGO ce Mercredi 02 Octobre 2019, en présence du représentant de l'IEF, des Conseillers Municipaux, des directeurs d'école, du peronnel enseignant et des parents d'élèves.



C'est une enveloppe d'une valeur de 7 000 000 de francs CFA, constituée d’un important lot de matériel de cahiers, craies, bics et même des ordinateurs qui a été remis aux écoles.



L'inspecteur Dia, représentant de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Matam (IEF) a apprécié le geste du Maire et son Conseil Municipal envers le domaine de l'éducation, même si c'est une compétence transférée.



Il a salué les efforts fournis par le Maire, depuis son accession à la tête de la municipalité, qui s'est déployé pour faire de la Commune de OGO, une cité éducative dont l'objectif consiste à contribuer à l'amélioration du niveau des élèves et soulager les parents.



Pour Monsieur Dieng, président du Collectif des enseignants le concept "Ubi tey jang tey est bien possible dans la commune parce que tous les intrants nécessaires pour un bon démarrage des enseignements-a pprentissages sont disponibles.



Les parents d’élèves comme les responsables des établissements ont apprécié cette action du Maire qui à leurs yeux, est désormais une tradition.



Toutefois, la Mairie compte procéder à des travaux de réhabilitation et de construction de salles de classes, pour avoir zéro abri provisoire lancé par le Maire Amadou Kane Diallo.



Un programme qui, consiste à éradiquer définitivement les abris provisoires dans la Commune de OGO.



Ainsi, ce programme va participer à la mise en œuvre de la politique d’augmentation et de la mise à niveau des capacités d’accueil et d’amélioration des conditions de travail et d’apprentissage .



Donc on peut dire que la rentrée scolaire est déjà effective dans la Commune de OGO.