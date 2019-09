LE GOUVERNEMENT EN SÉMINAIRE VENDREDI ET SAMEDI

Un séminaire gouvernemental se tient vendredi et samedi, "sur des thématiques stratégiques’’, deux jours après le premier Conseil des ministres de la rentrée.



La rencontre se tient au palais de la République, a appris l’APS.



Mercredi en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a annoncé la tenue d’un séminaire gouvernemental les 6 et 7 septembre 2019, sur des thématiques stratégiques (accélération de la mise en œuvre de la phase II du PSE, réformes institutionnelles et administratives, gestion budgétaire, rationalisation de la dépense publique, etc.)".