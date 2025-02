LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE APPELLE À LA COLLABORATION ENTRE LES POPULATIONS ET LES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Lors de la 9e édition de la Journée nationale de nettoiement « Sétal Sunu Réew », organisée à Guédiawaye, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel solennel à une meilleure collaboration entre les populations et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).



Cet événement, dédié au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, avait pour thème : « SETAL SUNU GOX MOOY SUNU KARANGUE » (Rendre propre notre environnement renforce notre sécurité).



Le Président Faye a insisté sur l’importance de l’unité et de la cohésion entre les citoyens et les FDS, soulignant que les forces de sécurité ne doivent pas être perçues comme une entité distincte de la population, mais plutôt comme un prolongement naturel des familles sénégalaises. « Il est important que nous nous rappelions qu’il n’y a pas les FDS d’un côté et les populations de l’autre », a-t-il déclaré, appelant à la solidarité et à la coopération active de la part de tous.



Selon le Chef de l’Etat, les membres des FDS proviennent des mêmes communautés que les citoyens qu’ils sont censés protéger. Ils sont issus des familles, et beaucoup d’entre eux ont grandi dans ces mêmes environnements. Il a ainsi insisté sur l’absence de toute segmentation ou antagonisme entre les forces de sécurité et la population. Au contraire, une coopération renforcée permettrait à ces forces d’accomplir leurs missions de protection et de sécurité avec encore plus d’efficacité.



Il a également exprimé sa reconnaissance envers tous les membres des FDS, y compris les sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes, qui travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des Sénégalais. « Je félicite l’ensemble des forces de défense et de sécurité qui, au quotidien, se déploient pour notre sécurité et pour nous protéger », a-t-il ajouté, mettant en lumière l’engagement et le dévouement de ces hommes et femmes en uniforme.



Cette journée de nettoiement s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation à la propreté publique, en lien direct avec la sécurité, le Président Faye soulignant que « rendre propre notre environnement » est une action qui contribue à renforcer la sécurité collective du pays. Ainsi, au-delà des actions physiques de nettoyage, l’événement a permis au Chef de l’Etat de rappeler la nécessité de cultiver un esprit de coopération entre tous les acteurs de la société pour un Sénégal plus sûr et plus harmonieux.





































































Rts