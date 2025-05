LE PSG DÉCROCHE SA PREMIÈRE LIGUE DES CHAMPIONS EN HUMILIANT L'INTER MILAN (5-0) AVEC UN DOUBLÉ DE DÉSIRÉ DOUÉ

Les Parisiens ont été absolument immenses. Les Interistes minuscules. Pendant 90 minutes, le PSG a vécu plus grand, plutôt que de rêver. Les joueurs de Luis Enrique ont écrasé l’Inter Milan (5-0) et ont été sacrés champions d’Europe au terme d’une finale dont ils ont maîtrisé le rythme, la physionomie et la tactique.





Et qui de mieux pour incarner la force de ce PSG nouveau, plus collectif, plus complet, qu’un jeune joueur transféré dans la capitale alors qu’il n’était qu’un embryon de star à Rennes, et qui a éclos aux yeux du monde le meilleur jour possible. Alors qu’Ousmane Dembélé s’est dévoué corps et âme à un pressing de dératé sur Yann Sommer et le reste de la défense italienne, et que Khvicha Kvaratskhelia a été légèrement plus discret, Désiré Doué a été le catalyseur, et par deux fois, le finisseur, des offensives parisiennes.







DÉSIRÉ DOUBLÉ







Sur le premier but d’Achraf Hakimi (12e), alors qu’il est trouvé en position idéale au cœur de la surface sur une passe délicieuse de Vitinha, il choisit, plutôt que de frapper, de servir son coéquipier marocain d’une passe parfaitement dosée entre deux défenseurs adverses. Hakimi n’avait alors plus qu’à pousser le ballon dans le but. Huit minutes plus tard, trouvé par Dembélé sur un renversement de jeu bien senti, le même Doué a contrôlé de la poitrine et déclenché une frappe détournée par Dimarco qui a trompé Sommer.





L’ancien Rennais a véritablement illuminé le match. En seconde période, on l’a vu s’amuser, transmettre un ballon sur une roulette à Dembélé pour lancer une action qui aurait pu faire but (60e). Mais ce n’était qu’un avant-goût du point final de son œuvre : lancé par Vitinha, qui a profité d’une passe de la semelle géniale de Dembélé, Doué a conclu en une touche devant Sommer (63e). Le gardien suisse, si grand en demi-finales, a fini dans la poche d’un gamin de 19 ans.







MAYULU, COMME UN SYMBOLE





Paris n’était pas encore tout à fait champion. Marquinhos, nourri par les désillusions du club dans sa quête du Graal européen, en était conscient plus que les autres. Après le deuxième but, on l’a d’ailleurs vu raccourcir les célébrations et rameuter ses copains plutôt de les laisser s’ébrouer au poteau de corner. Après la quatrième réalisation, on a même observé Dembélé faire signe à ses partenaires pour relancer un pressing tout terrain. Car oui, quatrième but il y a eu. "Kvara" a été lancé par Dembélé en profondeur, profitant des espaces laissés par les Italiens partis à l’abordage. Le Géorgien, qui a encore été immense dans les efforts défensifs comme offensifs, a été chirurgical face à Sommer (73e).





Pour conclure l’humiliation, Senny Mayulu a conclu le feu d’artifice (86e). Après une combinaison dans la surface avec Barcola, il a frappé de toutes ses forces pour planter le dernier clou du cercueil de l’Inter Milan. Un véritable symbole. Le PSG qui, il y a à peine deux ans, peinait à s’élever comme un géant d’Europe avec Messi, Neymar et Mbappé dans son effectif, a conclu son rêve avec le but d’un gosse issu de son centre de formation.

Peu importe l’adversaire qui s’était dressé devant Paris à Munich, avec un tel match, la coupe aurait terminé dans une armoire de la capitale. Les Parisiens seront à jamais les premiers à avoir autant écrasé un adversaire en finale de la Ligue des champions d'une telle manière. Ils ont hérité d'une première étoile sur le maillot, et en ont donné de millions d'autres dans les yeux.



















































eurosports