LE SERVITEUR DE LA COMMUNAUTÉ OMARIENNE INVITÉ À PRIER POUR UNE PRÉSIDENTIELLE APAISÉE

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a invité dimanche, Thierno Madani Tall, Serviteur de la communauté Omarienne, à formuler des prières pour la tenue d’une élection présidentielle apaisée le 24 février prochain au Sénégal.





S’exprimant en wolof lors de la cérémonie officielle de la Ziarra annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, le ministre de l’Intérieur a notamment insisté sur l’importance de ces prières pour ‘’une bonne tenue de cette élection à laquelle participent cinq dignes fils du Sénégal’’.





Aly Ngouille, à la tête d’une délégation gouvernementale, dépêchée à la manifestation religieuse organisée à la Grande mosquée Omarienne située sur la Corniche Ouest à Dakar, a réaffirmé l’attachement que le chef de l’Etat vouait aux familles religieuses du Sénégal.





Le Serviteur de la communauté Omarienne, par la voix d’un porte-parole, avait auparavant, lancé un appel à la retenue et à a responsabilité afin de préserver la stabilité du pays.





Des milliers de fidèles muslmans du Sénégal et de l’étranger ont participé à la 39ème édition de cet évènement religieux démarré vendredi par des séances de lecture du Saint Coran et des causeries religieuses.





aps