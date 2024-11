LÉGISLATIVES 2024 | LA CAMPAGNE S’INTENSIFIE DANS TOUT LE PAYS AU TERME DE LA PREMIÈRE SEMAINE

La première semaine de campagne pour les législatives du 17 novembre a été marquée par une mobilisation générale des principales coalitions, chacune parcourant les routes du Sénégal pour rallier les électeurs, marquer les esprits et diffuser son programme. Cette semaine riche en événements a vu des rassemblements populaires et des messages diversifiés, illustrant la vivacité démocratique du Sénégal.



La coalition Pastef-Les Patriotes continue d’attirer une forte mobilisation à chaque étape de sa campagne. Ce dimanche, après une étape particulièrement réussie à Kolda, la caravane a traversé Tambacounda et Kédougou, où des foules enthousiastes l’ont accueillie en prévision d’un grand meeting à Tambacounda. Cette mobilisation massive dans l’Est est révélatrice de la présence grandissante du Pastef dans la région.



La coalition Gokh You Bess a poursuivi sa route en se dirigeant vers les localités de Kanel et Gawane dans le département de Bambey. En renforçant sa présence dans les régions intérieures, la coalition vise à répondre aux préoccupations des zones rurales, en portant des messages de réformes sociales et économiques pour soutenir les communautés locales.



Dirigée par le Président Amadou BA, la coalition Jàmm Ak Njariñ a mis l’accent sur la paix et la solidarité nationale. Elle s’est adressée aux populations de Sédhiou, Bounkiling, Nioro et Kaolack, où l’accueil réservé témoigne d’un espoir pour un Sénégal rassemblé. Le message de cohésion et de développement durable continue de renforcer la crédibilité de cette coalition au fil de ses étapes.



La coalition RV Naataangue, avec Ousmane Kane en tête de liste, a adopté une stratégie de proximité. Ses étapes à Saré Sandiong et Gadapara, dans le département de Kolda, ont été marquées par des danses et une ambiance festive. En s’adressant directement aux électeurs, la coalition vise à gagner leur confiance et soutien dans le Sud du pays, avant de se diriger vers les régions de Goudiry, Kidira et Ndendory.



La coalition Senegaal Kese poursuit sa tournée en Gambie et au Sénégal, reliant des localités comme Kabada, Keur Ayib, Nioro et Kaolack. De son côté, la coalition Takku Wallu Sénégal, dirigée par l’ancien chef de l’État Macky Sall, a rassemblé une importante mobilisation à Tambacounda, où Me Aïssata Tall Sall et Me Sidiki Kaba ont également exprimé leur engagement.



Des coalitions comme Farlu et Action ont également privilégié les rencontres de proximité, notamment à Vélingara et Thiès. En rassemblant les populations locales, elles cherchent à démontrer leur ancrage dans les communautés. Le candidat Madana Kane de la coalition Dundu Lénène a également profité de son passage à la RTS pour sensibiliser les électeurs aux enjeux de son programme.



Union Citoyenne Buntu Bi a sillonné le département de Linguère, marquant des arrêts dans des localités reculées comme Teilla et Ouarkhokh. La coalition Garap ADS, dirigée par Amadou Touba Niane, a concentré ses efforts à Ngaye Mekhé, où elle a abordé des thèmes liés au développement économique local. Abdoulaye Sylla de And Bessal Sénégal a également renforcé son positionnement par des visites aux leaders religieux de Dakar, soulignant l’importance des valeurs culturelles dans cette campagne.



Au terme de cette première semaine, toutes les coalitions semblent fermement engagées à rallier le plus grand nombre d’électeurs, en diversifiant leurs approches selon les régions et en intensifiant leurs messages. La suite de cette campagne s’annonce passionnante, avec de nouvelles étapes décisives pour convaincre les Sénégalais et les inviter à se rendre aux urnes le 17 novembre.





































































Rts