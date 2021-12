LES CAS CONTINUENT DE CROÎTRE, 33 NOUVELLES CONTAMINATIONS

La courbe épidémiologique reprend son envol. Depuis moins d’une semaine, on dénombre quotidiennement plus d’une vingtaine cas, alors qu’au début du mois, on notait moins de 5 cas par jour dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé.



Ce jeudi 23 décembre 2021, le compteur a affiché 33 cas, sur 1546 tests effectués, alors qu’hier, mercredi, il y avait 27 cas. Cette situation morose est accentuée par le retour des cas importés. On en a noté 2, enregistrés à l’AIBD.



Il y a également 2 cas contacts et 29 issus de la transmission communautaire. Pour ces derniers, les 28 sont enregistrés dans la capitale, entre les départements de Dakar, Pikine et Rufisque. L’autre cas est enregistré à Bakel.



D’après les services sanitaires, aucun cas grave ni décès n’a été enregistré. 15 patients ont contrôlés négatifs et déclaré guéris.



À ce jour, Le Sénégal a enregistré 74 256 cas positifs dont 72 261 guéris.





















































emediasn