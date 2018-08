LES LIONCEAUX EN STAGE À PARTIR DE JEUDI

L’équipe nationale des moins de 17 ans sera en regroupement à partir de jeudi jusqu’au 29 août prochain, pour un stage de préparation en perspective du tournoi qualificatif à la CAN de la catégorie, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Selon la FSF, l’entraîneur national Malick Daff a convoqué un groupe de 26 joueurs pour ce stage qui se déroulera au centre technique Jules Bocandé de Toubab Dialaw.



Un groupe qui a démarré une série de stages depuis plus de trois mois et qui est récemment venu à bout (3-0) des cadets mauritaniens à Nouakchott.



Il avait déjà pris part à un tournoi international au Japon, en juin dernier.



Le tournoi qualificatif à la CAN de la catégorie aura lieu du 9 au 18 septembre au Sénégal et mettra aux prises les neuf sélections de la zone ouest A de l’Afrique.



Pour le premier tour, trois poules de trois équipes ont été constituées, les deux finalistes du tournoi devant se qualifier pour la phase finale de la compétition prévue en 2019 en Tanzanie.



Les matchs se joueront à Alassane Djigo (Pikine) et Galandou Diouf (Rufisque)



Voici les 26 joueurs sélectionnés :



Pape Ibra Dione, Mouhamadou Lamine Kane, Samba Diallo, Oumar Diouf (AF Darou Salam), El Hadj Malick Gueye, Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré Cœur), Mohamed Guèye, Birame Diaw, Issaga Kane, Souleymane Faye (Galaxy FA), Thibault Aubertin, Cheikhou Oumar Ndiaye, Demba Seck, Insa Boye, Cheikh Ndome, Pape Oumar Sow (Génération Foot), Cheikh Mbaye Diouf, Mikayil Faye, Bacary Sané, Amete Saloum Faye, Boubacar Diédhiou Diallo, Aliou Badara Baldé et Mouhamadou Moustapha Diaw (Diambars), Ibrahima Cissokho (US Gorée), Ousmane Diallo (Noyau Iyane Thiam), Pape Moussa Thiao (Jaraaf).



