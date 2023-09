LIGA - 7E JOURNÉE : ENCORE MALMENÉ, LE BARÇA RAMÈNE UN POINT DE MAJORQUE (2-2)

Fin de série. Après 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le Barça a dû se contenter d’un partage des points sur la pelouse de Majorque (2-2). Un résultat arraché en fin de match, au terme d’une prestation globalement laborieuse. C’est le jeune Fermin qui a permis l’égalisation et l’obtention de ce point précieux. En attendant la suite de cette 7e journée de la Liga, les hommes de Xavi restent leaders avec 17 points. Mais ils sont sous la menace de Gérone (16 points) et du Real Madrid (15 points).





Privé de Pedri et De Jong blessé, le coach des Blaugrana a décidé de remanier encore un peu plus son onze de départ en plaçant notamment Lewandowski et Koundé sur le banc. Des choix loin d’être judicieux au vu de la triste prestation de ses joueurs. Ils se sont très rapidement fait surprendre avec une ouverture du score de Muriqi, bien servi par Sanchez après une mauvaise relance de Ter Stegen (1-0, 8e). Et le Barça est longtemps resté sans la moindre réaction.



RAPHINHA LE PLUS EN VUE



Jusqu’à la 41e minute, quand Raphinha a récupéré un ballon haut et rapidement envoyé un missile du gauche à 20 mètres vers le petit filet opposé (1-1, 41e). Dans la foulée, le Brésilien a gâché une énorme munition en se présentant seul face à Rajkovic. Par précipitation, il a envoyé le ballon au-dessus de la barre (45e). D’autant plus rageant que Prats, à la retombée d’un long ballon prolongé de la tête par Muriqi, a redonné l’avantage aux siens juste avant la pause (2-1, 45e+3).

De quoi conforter Majorque dans sa stratégie de défense très basse, en bloc, durant la deuxième période. Les Blaugrana, très peu inspirés, ont eu un mal fou à trouver des solutions malgré les entrées de Lewandowski ou Yamal. Mais c’est finalement un autre entrant qui a sauvé les siens. Le jeune Fermin a repris victorieusement un centre de Raphinha, le Barcelonais le plus remuant ce mardi soir (2-2, 75e). Un but important qui permet aux Catalans de rester invaincus cette saison.